Президент ВАДА — об ответственности тренеров в деле Валиевой: виноватые избегают наказания

Президент ВАДА Витольд Банька высказался об ответственности тренерского штаба в деле Камилы Валиевой. Он считает, что инициатива по принятию допинга исходила не от спортсменки, а от окружающих её людей.

«Мы думаем, что спортсменка принимала это вещество не одна, это была не её инициатива. Она столкнулась с последствиями. Никогда не бывает приятно, когда мы видим, что спортсмен наказан, и при этом чувствуем, что кто-то из России, кто действительно ответственен за это, избегает наказания.

Возможно, это дело показывает, насколько важно совершенствовать антидопинговую систему. Мы занимаемся этим сейчас. ISU в преддверии Игр-2026 должен убедиться, что все спортсмены, занимающиеся у того же тренера, – даже если мы не знаем, имеет ли она к этому случаю какое-либо отношение, – проходят надлежащее тестирование», – приводит слова президента ВАДА Associated Press.

Напомним, в январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырёхлетней дисквалификации фигуристки.