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Тарасова считает, что Валиевой мог дать таблетку допинга только тренер

Тарасова считает, что Валиевой мог дать таблетку допинга только тренер
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что допинг не может попасть в организм спортсмена без помощи тренера, поэтому нет смысла подозревать Филиппа Шветского в подсыпании допинга фигуристке Камиле Валиевой.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку — эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова в выпуске программы «Жизнь и судьба».

Отметим, что ранее Шветский уже был замечен в делах, связанных с допингом. В 2007 году шестеро российских гребцов дисквалифицировали. Врач взял всю вину на себя, сказав, что он вводил допинг нелегальным способом внутривенно.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS.

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