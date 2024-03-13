Татьяна Тарасова назвала условие, при котором готова извиниться перед Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала условие, при котором готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе. Специалист сообщила, что сделает это, если узнает всю правду по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, ранее в выпуске программы «Жизнь и судьба» Тарасова заявила, что допинг не может попасть в организм спортсмена без помощи тренерского штаба. Сегодня, 13 марта, на это заявление отреагировала Этери Тутберидзе, указав Тарасовой на необходимость извинений за эти слова перед ней и её тренерским штабом.