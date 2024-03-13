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Татьяна Тарасова назвала условие, при котором готова извиниться перед Этери Тутберидзе

Татьяна Тарасова назвала условие, при котором готова извиниться перед Этери Тутберидзе
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала условие, при котором готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе. Специалист сообщила, что сделает это, если узнает всю правду по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, ранее в выпуске программы «Жизнь и судьба» Тарасова заявила, что допинг не может попасть в организм спортсмена без помощи тренерского штаба. Сегодня, 13 марта, на это заявление отреагировала Этери Тутберидзе, указав Тарасовой на необходимость извинений за эти слова перед ней и её тренерским штабом.

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