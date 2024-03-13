Тарасова напрямую обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой! Этери требует извинений

Так получилось, что виновный в деле Камилы Валиевой не найден. Фигуристка получила четыре года дисквалификации, несмотря на то что на Олимпийских играх ей было всего 15 лет, а на судебных заседаниях её версию — попадание триметазидина в организм через приготовленный дедушкой десерт – посчитали нежизнеспособной.

На самом деле, мало кто верит в этот аргумент. Журналисты и болельщики уже два года рассуждают о том, что юная Камила не могла употребить запрещённый препарат по собственному почину, вспоминают доктора Филиппа Шветского, который на тех Играх работал с командой Этери Тутберидзе, а ранее был замешан в другом допинговом скандале.

Но, разумеется, никто не говорит о вине тренерского штаба напрямую — из-за отсутствия каких-либо доказательств всё это лишь на уровне любительских дискуссий.

Да, в ходе слушаний ВАДА использовало в качестве одного из косвенных доказательств старое интервью Тутберидзе — где она говорила про мельдоний и «необходимость искать что-то новое» после его запрета.

Однако позже генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли лично признался, что и у них нет действительно веских аргументов против Тутберидзе, которые бы показали непосредственную вину тренера в допинговом скандале.

«Понятно, что вкус этого дела очень неприятный, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой, вместо того чтобы выявить, кто на самом деле помогал ей принимать допинг», — вот такие вот витиеватые слова чиновника.

И тогда неожиданно с прямыми обвинениями выступила Татьяна Тарасова, которая и прежде комментировала дело Валиевой и была уверена в её полной невиновности.

Татьяна Тарасова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку — эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — вдруг сказала Татьяна Анатольевна в выпуске программы «Жизнь и судьба».

И это уже звучит как прямое обвинение в адрес Тутберидзе. Этери восприняла это именно так и потребовала извинений у Тарасовой.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе в соцсетях.

Скриншот поста Этери — здесь Фото Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой за слова о допинге Валиевой

Последуют ли эти извинения — конечно же, большой вопрос. Но, например, Ирина Роднина (бывшая ученица Тарасовой, а теперь одна из её главных антагонисток) уверена, что для начала нужны доказательства.