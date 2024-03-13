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Кацалапов — о бане россиян: их цель — уничтожить наш спорт. Это печально, но надо терпеть

Кацалапов — о бане россиян: их цель — уничтожить наш спорт. Это печально, но надо терпеть
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Серебряный призёр Олимпиады-2022, чемпион мира, российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, поделился своим отношением к отстранению россиян от международного спорта из-за ситуации на Украине.

«Это ужасно, что нас отстранили от международных стартов. Их цель — уничтожить наш спорт. На данный момент остаётся только терпеть, развиваться. Сложно было представить, что такое возможно. Это печально, надо терпеть. Нужно быть лучшими, когда мы выйдем на международную арену.

Сейчас очень редко общаемся с иностранными спортсменами. С момента Олимпиады только с несколькими общались. Им говорят одно, мы говорим абсолютно другое», — приводит слова Кацалапова «Матч ТВ».

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