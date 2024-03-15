CAS не удовлетворил апелляцию ВАДА о затягивании РУСАДА дела Камилы Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о прекращении Спортивным арбитражным судом (CAS) рассмотрения апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о затягивании дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Апелляционное рассмотрение было обоснованно прекращено CAS. На ВАДА легло бремя оплаты расходов по данной апелляции. РУСАДА не совершало действий, нарушающих требования Всемирного антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил. Данная апелляция была одновременно и ненужной, поскольку она была подана после начала процесса слушаний по делу и противоречила положениям кодекса, поскольку никакой разумный срок ни в какой момент времени не был установлен ВАДА», — приводит слова Логиновой ТАСС.

В сентябре 2022 года РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой и приступило к подготовке всех необходимых документов для слушаний в дисциплинарный комитет. Через месяц РУСАДА заявило, что не будет озвучивать дату слушаний и решение комитета, поскольку антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена. В ноябре 2022 года ВАДА подало апелляцию к РУСАДА в CAS на то, что Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) затягивает процесс.

В январе 2024 года CAS объявил о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.