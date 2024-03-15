Чемпионы мира по танцам Каташинские выделили свой топ-3 номеров на турнире шоу-программ

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские назвали своих фаворитов турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Так не хочется никого обидеть! Я скажу свой топ-3 из девушек и топ-3 из мужчин. В топ-3 девушек у меня входит Женечка Медведева, Лиза Туктамышева и Анечка Фролова. А в топ-3 из мужчин – безоговорочно Алексей Ягудин, Михаил Коляда и Андрей Мозалёв», — сказал Каташинский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Я не буду выделять по мужчинам, женщинам и парам, это можно с ума сойти. Для меня номер один — это Ягудин. Номер два — Кагановская и Некрасов, меня очень зацепила тема «Мастера и Маргариты», это очень востребованная и многогранная тема. Это история про то, как сыграть «Мастера и Маргариту» без каких-то условностей по типу прыжка под пояс. Это тоже некая нагрузка. Если ты берёшь какую-то известную тему, которая сейчас на повестке, то, с одной стороны, можно сказать, как это тривиально, а с другой — какая должна быть смелость, чтобы её взять. Так что то, что сделали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, для меня было смело. Ну и, конечно, Туктамышева — для меня это флагман неодноразовых выступлений и побед, человек, который показывает, что спорт — это дело жизни. Это история правильного фундаментального спорта», — отметила Каташинская.