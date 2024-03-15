Мама Костылевой — о переходе фигуристки к Плющенко: Евгений Викторович щедр и гостеприимен

Мама фигуристки Елены Костылевой заявила, что двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко отличается щедростью и гостеприимством.

Напомним, 14 марта стало известно, что 12-летняя фигуристка перешла к Плющенко от Игоря Лютикова. Отметим, что юная россиянка уже владеет тремя элементами ультра-си: тройным акселем, четверными тулупом и сальховом.

«Второй день Лену тренирует Евгений Викторович сам. Давно не было таких полноценных тренировочных дней. Условия тренировок в «Ангелах» на высшем уровне. Проживание – так же. Евгений Викторович щедр и гостеприимен. Не думаю, что у Лены есть проблема со сменой тренерского состава. Она очень коммуникабельная и открытая. Тем более у нее есть возможность показать себя с лучших сторон, зарекомендовать себя трудолюбивой и исполнительной ученицей, завоевать внимание и сердце тренера. Лене выпал шанс начать всё с чистого листа», — приводит слова Ирины Костылевой «РИА Новости Спорт».