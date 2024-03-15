Экс-тренер Костылевой прокомментировал переход фигуристки в академию Евгения Плющенко

Экс-тренер 12-летней российской фигуристки Елены Костылевой Игорь Лютиков прокомментировал переход спортсменки в группу двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко.

«Могу пожелать ей только удачи. Это хорошее решение», — приводит слова Лютикова ТАСС.

Несмотря на столь юный возраст, Костылева уже успела потренироваться под руководством таких именитых специалистов, как Сергей Давыдов, Этери Тутберидзе, Вадим Раевский и Виктория Буцаева. Что касается титулов, то Елена является чемпионкой Москвы и обладательницей бронзовой медали первенства России среди юниоров. Отметим, что юная россиянка уже владеет тремя элементами ультра-си: тройным акселем, четверными тулупом и сальховом.