«Победители секретов не раскрывают». Федотов — о 2-м месте в финале ГП России у юниоров

Российский фигурист Арсений Федотов высказался о своём втором месте в финале Гран-при России среди юниоров, а также подвёл итоги сезона.

«Победители секретов не раскрывают. У меня к первенству России не было пика формы, сейчас считаю, что форма лучше, я был уверен в своих силах. Сезон очень разнообразный, очень много разных турниров, мне очень понравилось. Скорее всего, последний турнир. Я, конечно, анализирую всё, я ставлю себе цели, сейчас сосредоточился чётко на своём прокате, мне нужно было сделать всё, остальное — как карты лягут. Чем больше выступаешь, тем больше опыта получаешь, мотивация есть всегда», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, первое место на турнире занял Лев Лазарев.