Базылюк сделала сумасшедший рывок в финале сезона! Но выиграла другая ученица Тутберидзе

Яркой битвой девушек-юниорок завершился сезон в российском фигурном катании. В Сочи состоялся заключительный крупный старт сезона для юных фигуристов – Кубок Федерации (или же финал Гран-при России среди юниоров). В короткой программе лидер сезона Маргарита Базылюк оставила интригу – она шла лишь на 12-й строчке из-за ошибки на тройном акселе, а ведь раньше обеспечивала себе лидерство уже в первый день!

Базылюк пришлось открывать и произвольную программу, и Маргарита блестяще справилась с давлением. Выступление получилось гораздо более успешным, чем накануне. Единственная помарка – на четверном тулупе в первой половине проката, а все остальные ультра-си Маргарита сделала на плюсы – и второй тулуп, и тройной аксель, который подвёл вчера, и четверной сальхов в секвенции с двойным акселем.

222,49 балла набрала Базылюк – это очень высокий результат для женского юниорского катания. С каждым следующим выступлением Маргарита поднималась всё выше.

Девушки снова заявили достаточно много ультра-си, но справились со сложными прыжками единицы. К примеру, чистый прокат получился у Екатерины Ципухиной из группы Виктории Буцаевой. Под композицию Dawn of Faith Катя прыгнула два четверных сальхова и не отдала все остальные элементы. По произвольной Ципухина уступила только двум ученицам Этери Тутберидзе. Уже на втором крупном турнире подряд фигуристка показывает чистое катание и попадает в топ-5.

Надежда Понтелеенко справилась с одним четверным тулупом из двух, но коснулась льда рукой на приземлении. Мария Мазур тоже пошла на два четверных тулупа, но два раза упала и потеряла на этом очень много баллов. Варвара Кравчина рискнула с одним тулупом, но тоже случилось падение.

Алиса Юрова отказалась от риска с тройным акселем и сделала ставку на чистый прокат, который помог ей обойти соперниц с более сложной заявкой. Без ультра-си решили откататься Милана Лебедева, Полина Тихонова и Агата Петрова.

Полина Тихонова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алёна Принёва начала прокат с каскада 4-3 из тулупов, но с сольного прыжка следом упала. По сезону фигуристка из группы Екатерины Моисеевой экспериментировала с ультра-си и делала ставку на четверной лутц, а под конец в произвольной появился тулуп. Совсем уж неожиданной стала ошибка на каскаде – лишь двойной лутц вместо тройного. Эти мелкие неточности не позволили фигуристке подняться на пьедестал.

Лидер после короткой программы София Дзепка пока исполняет ультра-си только на тренировках, а в прокатах делает ставку на чистоту и на вторую оценку. Так случилось и в Сочи – в произвольной «Огни большого города» София показала безукоризненное катание и с суммой в 215,73 балла осталась в тройке сильнейших.

Хорошие шансы обойти Базылюк были у её одногруппницы Алисы Двоеглазовой. По сезону она пробивала отметку в 230 баллов на двух стартах, так что при чистом прокате могла забирать золото. Алиса начала прокат с четверного лутца, затем последовали четверной тулуп в степ-аут и чистейший второй в секвенции с двойным акселем. Произвольная всё-таки осталась за Маргаритой Базылюк, но по сумме Алиса её обошла.

232,23 балла – лучший результат для Двоеглазовой в этом сезоне, он и помог ей забрать золотую медаль.