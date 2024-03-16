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17-летняя Камила Валиева сходила на выборы президента России вместе с мамой

17-летняя Камила Валиева сходила на выборы президента России вместе с мамой
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17-летняя российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что посетила избирательный участок на выборах президента России, которые проходят с 15 по 17 марта. Фигуристка отметила, что решила «составить компанию маме».

Валиева поделилась в своих социальных сетях соответствующим видео.

Напомним, 29 января было объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Отметим, что правительство России официально поддержало Валиеву в сложившейся ситуации.

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