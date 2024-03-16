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«Добро пожаловать, я тебя давно ждал». Плющенко опубликовал фото с фигуристкой Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко опубликовал фотографию с Еленой Костылевой и высказался о переходе фигуристки в его академию.

Фото: личный архив евгения плющенко

«Леночкa, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко». Я тебя давно ждал», – подписал фото Плющенко.

Напомним, 12-летняя Костылева перешла к Плющенко от Игоря Лютикова. Отметим, что юная россиянка уже владеет тремя элементами ультра-си: тройным акселем, четверными тулупом и сальховом.

Ранее мама фигуристки заявила, что Плющенко отличается щедростью и гостеприимством: «Лене выпал шанс начать всё с чистого листа. Давно не было таких полноценных тренировочных дней. Условия тренировок в «Ангелах» на высшем уровне».