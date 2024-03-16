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«Какая ирония». Галлямов — об отложенном награждении США

«Какая ирония». Галлямов — об отложенном награждении США
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании вместе с Анастасией Мишиной, в своём телеграм-канале иронично высказался о переносах награждения сборной США.

«Какая ирония: чужое награждение, так ещё и переносят», — написал Галлямов под своим постом.

Напомним, что после дисквалификации Камилы Валиевой, сборная России была лишена медалей за первое место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Медали должны быть переданы сборной США, однако несколько раз награждение переносилось. Американская журналистка Кристин Бреннан заявляла, что в случае одобрения МОК, награждение пройдёт на летних Олимпийских играх в Париже

Отметим, что после того, как Российской сборной отдали третьей место в командном зачёте Олимпийских игр — 2022, такое решение не устроила Канаду, которые стали четвёртыми в этом состязании. Однако их апелляция по этому поводу не привела пока что к положительному для них результату.

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