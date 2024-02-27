Сборной США могут вручить золотые медали ОИ-2022 уже на Олимпиаде в Париже

Церемония награждения девяти членов сборной США золотыми медалями Олимпийских игр — 2022 может пройти уже на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает у себя в социальных сетях американская журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на Олимпийский комитет США (USOPC).

«Если МОК одобрит это, то церемония пройдёт на второй неделе Игр с 4 по 11 августа и будет включать празднование в Доме США», — написала Бреннан в своём посте.

Позже журналистка дополнила свои слова, сказав также, что одобрение МОК наверняка поступит, потому что ранее они обещали пойти навстречу сборной США в связи с тем, что уже несколько раз переносили церемонию награждения.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о перераспределении наград за олимпийский командный турнир в Пекине после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Золото теперь принадлежит сборной США, серебро у команды Японии, а у россиян бронзовые медали.