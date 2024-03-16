«Разумеется, есть и чистые русские». Чемпионка Европы Луна Хендрикс — о деле Валиевой

Чемпионка Европы по фигурному катанию среди женщин бельгийка Луна Хендрикс заявила, что если бы фигурное катание было без допинга, то она бы завоевала больше медалей, а впервые услышав о допинге Камилы Валиевой, она не поверила.

«Я считаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Например, дело о допинге Валиевой. У трех россиянок, попадавших на пьедестал почёта, был один и тот же тренер, и одну из них на нём поймали.

Мне всегда было интересно, как 14-летние могут так прыгать, но я всегда не стремилась никого обвинять раньше, чем появятся доказательства. Когда я услышала о положительной пробе, то сначала не поверила.

В России фигурное катание настолько же важно, как в Бельгии футбол. Я думала, что этих девочек так натренировали с раннего возраста, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Но я не говорю, что среди них нет чистых. Разумеется, есть и чистые русские, которые лучше меня», — приводит слова Хендрикс Humo.

Напомним, в этом году российские фигуристы не могут участвовать на международных соревнованиях по решению ISU. Ранее, когда участие спортсменов из России было разрешено, Хендрикс оказывалась в шаге от пьедестала, который полностью занимали российские фигуристки. В этом сезоне она стала чемпионкой Европы.