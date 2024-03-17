Фигурист Галлямов иронично отреагировал на слова Луны Хендрикс о допинге россиян

Чемпион мира, Европы, России Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной в парном катании, высказался о словах чемпионки Европы Луны Хендрикс о допинге среди россиян. Ранее спортсменка заявила, что если бы фигурное катание было без допинга, то она завоевала бы больше медалей.

«Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека ещё и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде. Может быть, просто давно не было «прилунения». Весна, опять же», — написал Галлямов в своих социальных сетях.

Напомним, в этом году российские фигуристы не могут участвовать на международных соревнованиях по решению ISU. Ранее, когда участие спортсменов из России было разрешено, Хендрикс оказывалась в шаге от пьедестала, который полностью занимали российские фигуристки. В этом сезоне она стала чемпионкой Европы.