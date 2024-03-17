«Мне повезло, что русские не выступают». Луна Хендрикс — об отношении к недопуску россиян

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала о своём отношении к недопуску россиян на международные соревнования. Напомним, ранее, когда участие спортсменов из России было разрешено, Хендрикс оказывалась в шаге от пьедестала, который полностью занимали российские фигуристки. После отстранения россиян Хендрикс добилась основных успехов в карьере, в том числе в этом сезоне она стала чемпионкой Европы.

«Мне повезло, что русские не выступают. Но ничего не могу с этим поделать. В конце концов, мне нужно обращать внимание на себя, ведь для попадания на подиум всё равно нужно стараться», — приводит слова Хендрикс Humo.

Также бельгийка высказалась о чемпионате Европы 2022 года, на котором она заняла четвёртое место. Позднее, из-за дисквалификации победительницы соревнований Камилы Валиевой в связи с обнаружением в её организме допинга, Луна Хендрикс переместилась на третье место.

«К сожалению, момент упущен. Вдобавок я ещё не получила эту медаль, и если это произойдёт, то я хотела бы посвятить её чистому спорту», — добавила Хендрикс.