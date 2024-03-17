Бестемьянова: если бы мы выступали, у Хендрикс не было бы шансов на медали

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о словах чемпионки Европы Луны Хендрикс про недопуск россиян к международным стартам. Ранее бельгийская спортсменка призналась, что ей повезло в связи с отстранением россиян от соревнований.

«Ей и правда повезло. Если бы мы выступали, у неё не было бы шансов на медали», – приводит слова Бестемьяновой Metaratings.ru.

Напомним, уже второй сезон российские фигуристы не участвуют на международных соревнованиях по решению ISU. После отстранения россиян Хендрикс добилась основных успехов в карьере, в том числе в этом сезоне она стала чемпионкой Европы. Ранее спортсменка всегда оказывалась в шаге от пьедестала, который полностью занимали российские фигуристки, и не имела медалей на мировом и европейском первенствах.