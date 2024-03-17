Тренеры Жук и Свинин объяснили снятие Леонтьевой/Горелкина с турнира «Русский вызов»

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин высказались о снятии своих подопечных, танцоров Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина, с турнира шоу-программ «Русский вызов – 2024». Напомним, дуэт пропал из заявки накануне соревнований.

Ирина Жук: Это решение организаторов. Ребята очень хотели выступить в Санкт-Петербурге, но они изначально были запасными.

Александр Свинин: Первоначально мы поставили для Софьи и Даниила очень весёлый номер, но нам сказали: «Он не попадает в формат». Возможно, ребята покажут его на каких-то показательных выступлениях, где нет требований к формату. Танец яркий и интересный. В условиях форс-мажора предлагали несколько вариантов музыки, но выяснилось, что все они уже используются. Очень быстро подготовили номер на песню Александра Градского из фильма «Романс о влюблённых». Постановка Андрея Кончаловского – как раз то, что нужно для «Русского вызова».

Ирина Жук: Выкладывать этот номер в социальные сети пока не будем. Подработаем этот танец, и, возможно, ребята тоже исполнят его на показательных выступлениях. Им он очень понравился.