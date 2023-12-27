«Психолог называет нас саркастичной парой». Интервью с дуэтом-открытием в танцах на льду

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин – одно из главных открытий чемпионата России. Дуэт, совсем недавно вышедший из юниоров, блестяще проявил себя в Челябинске, едва не навязав борьбу за бронзу более опытным танцорам. После ритм-танца ребята шли третьими и, казалось, имели все шансы на медаль. Но в произвольном всё-таки уступили Хаврониной/Нарижному и Шанаевой/Дрозду, в итоге став пятыми. Тем не менее это невероятно крутой результат, особенно для дуэта, который дебютировал на чемпионате России. Нет никаких сомнений, что в будущем Леонтьева и Горелкин станут одной из топовых пар страны.

Мы встретились с Софьей и Даниилом в Челябинске и поговорили об их блестящем дебюте. Ребята оценили свой результат, рассказали о взаимоотношениях в паре и поделились, каково это — быть первой парой в группе Жук и Свинина.

— Соня, Даня, поздравляю вас с успешным дебютом на чемпионате России! Вы сами ожидали, что получится так круто выступить в первом взрослом сезоне?

Даниил: Конечно, мы хотели заявить о себе в этом сезоне. Мы очень рады всей нашей большой командой, что смогли успешно выступить на этом чемпионате России и добиться очень хороших результатов.

— На холодную голову как оцениваете свой результат? После проката произвольного танца вы были очень эмоциональны, у Сони проступали слёзы. Какие ощущения сейчас?

Даниил: Эмоций действительно было очень много. Для нас это совершенно новый старт. Куча эмоций, куча впечатлений — только положительных.

Софья: Мы посмотрели наши прокаты и хотим сказать, что очень довольны ими — что ритм-танцем, что произвольным. От тренеров получили отличные отзывы, от судей — нас все поздравили с отличным результатом на нашем первом чемпионате России. Были немного потеряны после произвольного танца, потому что очень много эмоций отдали, получили очень хорошую поддержку публики. Сейчас странные ощущения, какое-то опустошение, усталость, возможно, потому что всё-таки мы уже пятый день здесь находимся (интервью было записано в день показательных выступлений – Прим. «Чемпионата»), встаём очень рано, на улице темно, практически не бываем на свежем воздухе, потому что всё время туда-сюда ездим.

Даниил: Но в любом случае здесь очень здорово. Как атмосфера, так и организация. Из-за того что это наш первый чемпионат России, много эмоций, есть опустошение внутри.

Софья: Конец года, скоро Новый год, у всех людей, наверное, небольшая усталость присутствует.

Даниил: Всем уже хочется праздника, лёгкости, веселья. Ждём Новый год!

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин Фото: РИА Новости

— Как тренеры отреагировали на ваш результат? Я слышала, что на контрольных прокатах они сильно волновались, вы их успокаивали. Как сейчас было? Всё-таки чемпионат России — мероприятие посерьёзнее.

Даниил: У наших любимых тренеров огромнейший опыт, но за каждую пару в нашей команде они переживают, как за своих детей. Вместе с нами в течение всего сезона они становились более уверенными, более спокойными.

Софья: Хочется выразить им огромную благодарность за то, что мы очень спокойно готовились к этим соревнованиям. Всё было на позитиве. Они держались огромными молодцами, не подавали вида, что нервничают, даже когда видели это по нам. Было очень комфортно.

Даниил: Да. От них исходили огромная поддержка и уверенность, за это мы им очень благодарны. Можно сказать, они с нами прожили эти два проката.

— В этом сезоне вы стали главной парой группы. Что-то изменилось в работе с тренерами после этого?

Софья: Ничего не изменилось. Мы никак не стали себя воспринимать по-другому. У нас на катке тренируются и другие ребята, которые хорошо катаются, выступают пока что по юниорам. Возможно, мы взяли на себя больше организационных моментов, например, когда у кого-то день рождения, организуем подарки. Так как команда большая, праздники бывают часто.

Даниил: Плюс стараемся показывать пример младшим ребятам, потому что мы старшая пара. Стараемся это делать правильно, спокойно, без какой-то дедовщины. Советуем что-то ребятам.

Софья: У нас вообще отличные отношения с младшей группой, они к нам супер относятся, и мы к ним тоже.

Даниил: Мы общаемся с ними на равных, уважаем их, они нас тоже. Они получают опыт от нас, нам тоже могут что-то рассказать. В любом случае у нас очень хорошие отношения в группе — и с командой, и с тренерами.

— Показалось, что у вас и с Сашей Степановой и Ваней Букиным сохранились хорошие отношения, они вас поздравили на пресс-конференции после ритм-танца. То есть они продолжают вас поддерживать?

Даниил: Они нас поздравили и после произвольного танца. Мы очень долго с ними работали.

Софья: С ними было очень комфортно работать, нам очень нравилось кататься с ними на одном льду.

Даниил: Мы смотрели на них, брали пример. Сейчас у нас тоже хорошие отношения. Мы очень рады, что они вернулись на соревнования. Это вызывает уважение. Отношения у нас остались такими же тёплыми — ничего не изменилось после их перехода.

— Хочется отметить ваши отношения в паре — видно, что у вас налажено взаимодействие друг с другом. В последние годы мы увидели, что может быть очень трудно сохранять пару. Как вы работаете над тем, чтобы иметь хорошие отношения друг с другом?

Даниил: У нас отношения неидеальные, идеальных — не существует. Бывают лёгкие стычки, недопонимание, но, когда они происходят, мы с Соней стараемся отпустить эмоции и в этом разобраться.

Софья: Стараемся не обижаться друг на друга, кто бы что кому на эмоциях ни сказал, даже самое неприятное. Не обращаем на это внимание и говорим позже. Мы стараемся отдыхать друг от друга, потому что каждый день на тренировках вместе. На выходных лишний раз не созваниваемся, только если по делу или что-то смешное рассказать (смеётся).

Даниил: Это реально очень важный фактор в любых взаимоотношениях — иногда нужно отдыхать друг от друга. Также мы достаточно вспыльчивые, очень противные в работе. Наш прекрасный психолог Жанна Симак называет нас саркастичной парой — иногда какие-то неприятные слова стараемся превратить в шутки или сарказм. Но мы с Соней очень хорошо друг друга понимаем, слышим, даже если не сразу. На этом и держимся. Плюс, как бы мы где-то друг друга недопоняли, всё равно друг друга ценим, уважаем как людей. Я знаю, Сонька знает, что мы друг друга никогда не бросим в беде, в проблемах. Мы друг друга всегда выслушаем и можем рассчитывать на взаимопомощь.

— Какой стиль вы планируете развивать в плане катания?

Софья: Это очень сложный вопрос. Нам вроде бы очень идёт лирика, но в этом сезоне не хотелось идти по протоптанной дорожке. Очень многие пары катают лирику, поэтому не хотелось катать про любовь. Это, конечно, очень красиво, но, когда много пар катает про любовь, что-то эффектное и интересное больше запоминается. Наверное, судьям тоже становится скучно слушать много медленной музыки. Мы решили выбрать что-то магическое, дерзкое, интересное, активное. И нам очень понравился такой стиль, это интересно катать. Безусловно, это намного сложнее, чем катать лирику — и по темпу, и по хореографии.

Даниил: У нас достаточно активный темп, в произвольном танце особенно. Обе программы достаточно активные, но во второй половине ритм-танца у нас блюз — это нам более привычно. Произвольный танец — для нас это совершенно новое. Мы безумно благодарны нашим тренерам за то, что они нашли музыку, предложили нам эту идею. Мы наслаждаемся этим танцем!

Софья: Если говорить про наш репертуар в будущем, не думаю, что мы пойдём в каком-то одном направлении. Думаю, в одном сезоне будем брать одно, в другом — что-то новое. Хочется впечатлять, показывать себя разными.

Даниил: Лучшие пары мира — это пары, которые умеют катать любой танец, и они в любом танце будут просто шикарны. И мы к этому тоже стремимся.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин Фото: РИА Новости

— Скоро Новый год, в это время принято подводить итоги. Какое главное событие произошло с вами в этом году, благодаря которому вы этот год не забудете? Необязательно в спорте, может быть, в жизни.

Даниил: Ой, за этот год столько всего произошло! Самые яркие воспоминания — это, конечно же, контрольные прокаты и чемпионат России, если говорить про спорт. А если про жизнь, то я повзрослел — именно психологически.

Софья: Если не брать фигурное катание, то не могу сказать, что в 2023 году у меня были какие-то яркие события. Всё шло равномерно, были и взлёты, и падения. Я бы тоже выделила, что у меня какие-то личностные качества проявились: и повзрослела, и помудрела, и поумнела, и стала более чётко отстаивать свои личные границы. Всегда людям говорила правду, возможно, в этом году начала это делать более резко — всё как есть, по факту. Повзрослели.

Даниил: В любом случае мы очень благодарны этому году, потому что он очень многое нам дал в развитии самих себя, веру в себя, новые цели и задачи.

Софья: Мы проходили через очень многие преодоления себя, поняли, что намного сильнее, чем думаем. Стали умнее, сильнее, бесстрашнее. Готовы идти только вперёд! И те качества, что приобрели, будем только развивать.

Даниил: И развивать в правильном русле. Тут, конечно же, спасибо нашим тренерам, потому что они наши спортивные родители — тоже очень многое нам дают, делятся своим опытом. Мы сейчас с ними очень близки. И за это их благодарим.