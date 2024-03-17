Чемпионат мира — 2024 по фигурному катанию: кто фавориты, где смотреть трансляции

20 марта в Монреале (Канада) стартует чемпионат мира – 2024 по фигурному катанию. Он продлится до 24 марта.

За звания чемпионов мира третий год подряд не смогут побороться представители России и Беларуси. Это решение Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне ситуации на Украине.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком основных фаворитов на награды в каждом виде:

Женское одиночное катание

Каори Сакамото (Япония);

Луна Хендрикс (Бельгия);

Изабо Левито (США);

Монэ Тиба (Япония);

Анастасия Губанова (Грузия).

Мужское одиночное катание

Илья Малинин (США);

Юма Кагияма (Япония);

Адам Сяо Хим Фа (Франция);

Као Миура (Япония).

Парное катание

Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада);

Сара Конти/Никколо Мачи (Италия);

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия).

Танцы на льду

Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США);

Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия);

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.