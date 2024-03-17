Чемпионат мира — 2024 по фигурному катанию: кто фавориты, где смотреть трансляции

20 марта в Монреале (Канада) стартует чемпионат мира – 2024 по фигурному катанию. Он продлится до 24 марта.
За звания чемпионов мира третий год подряд не смогут побороться представители России и Беларуси. Это решение Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне ситуации на Украине.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком основных фаворитов на награды в каждом виде:
Женское одиночное катание
Каори Сакамото (Япония);
Луна Хендрикс (Бельгия);
Изабо Левито (США);
Монэ Тиба (Япония);
Анастасия Губанова (Грузия).
Мужское одиночное катание
Илья Малинин (США);
Юма Кагияма (Япония);
Адам Сяо Хим Фа (Франция);
Као Миура (Япония).
Парное катание
Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада);
Сара Конти/Никколо Мачи (Италия);
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия).
Танцы на льду
Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США);
Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия);
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).
Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.