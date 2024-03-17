Жук и Свинин рассказали о постановке номера для Мишиной/Галлямова на турнир шоу-программ

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин рассказали о постановке номера для турнира шоу-программ «Русский вызов» чемпионам мира, Европы и России Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Напомним, спортсмены обратились к сюжету книги Ильфа и Петрова «12 стульев». За своё выступление фигуристы не получили никаких призов от членов жюри, зато выиграли награду от СМИ.

Жук: Два сезона подряд Мишина и Галлямов представляли на соревнованиях наши постановки: «Элвиса Пресли» и «Грёзы любви». Работать над номером для шоу в чём-то было даже интереснее. Можно было использовать реквизит. Один парик для Людоедки Эллочки чего стоил! Александр Свинин потрясающе соединил музыку к кинофильмам Леонида Гайдая и Марка Захарова. Это была его задумка. Ребята специально приезжали в Москву, чтобы поработать над постановкой. Всё было на таком позитиве!

Свинин: Мы очень хотели показать, что написанная Ильфом и Петровым история очень актуальна в наше время. Искал и нашёл музыкальную концовку в стиле рок, которая отлично вписалась в номер. Жаль только, что были временные ограничения. За четыре минуты можно было показать ещё более интересную историю.

Жук: Идею предложила хореограф нашей группы Ирина Шалыгина. Мы с Александром озвучили её Тамаре Николаевне Москвиной и получили одобрение. Бесконечно благодарны этому великому тренеру за возможность поработать с её великими спортсменами и реализовать наши задумки.

Свинин: Жаль, что жюри в полной степени не оценило этот номер, но зрителей в «Юбилейном» не обманешь. Как они принимали Настю и Сашу! И отдельная благодарность представителям прессы, которые вручили Мишиной и Галлямову свой специальный приз.