«Календарь российских соревнований оптимален». Свинин и Жук — о сезоне внутри России

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин высказались об условиях, которые создаёт Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) для спортсменов в контексте отстранения российских фигуристов от международных соревнований. По словам специалистов, они являются оптимальными и максимально удобными как для фигуристов, так и для их тренеров.

«Нам нравится. И этапы Гран-при с финалами, и прекрасный Кубок Первого канала, где ощущался настоящий командный дух, и турнир шоу-программ. К организаторам одно пожелание: касательно «Русского вызова» — пораньше объявлять его тематику, чтобы была возможность заблаговременно подготовить номера», — приводит слова Свинина и Жук «РИА Новости».

Напомним, в сезоне-2023/2024 подопечные Свинина и Жук, танцоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, с триумфом выступили в первом взрослом сезоне на всех основных соревнованиях. На чемпионате России дуэт занял пятое место, на Спартакиаде сильнейших — четвёртое.