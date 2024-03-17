Ученик Гачинского — о четверном акселе Дикиджи: это сподвигает больше работать

Российский фигурист, призёр этапов Гран-при России среди юниоров Семён Соловьёв рассказал о своём отношении к исполнению четверного акселя.

«Четверной аксель? Не-не-не, вы что? Я жить хочу (смеётся).

Влад Дикиджи поделился видео, где он выезжает с четверного акселя, не мотивируют ли такие успехи тоже браться за этот прыжок? Это сподвигает больше работать, а не пробовать что-то такое очень тяжёлое. Тем более аксель, как я считаю, не так сильно оценён», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Семён Соловьёв является учеником призёра чемпионата мира Артура Гачинского. Спортсмен тренируется в СШОР «Звёздный лёд».

Ранее российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России и бронзовый призёр Спартакиады сильнейших Владислав Дикиджи исполнил на тренировке четверной аксель.