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Дикиджи — о выполненном четверном акселе: было страшно, но собрался с мыслями и поехал

Дикиджи — о выполненном четверном акселе: было страшно, но собрался с мыслями и поехал
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Российский фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024, рассказал, как решился на исполнение четверного акселя. Ранее на тренировке фигуристу удалось приземлить чистый прыжок.

«Это вторая попытка четверного акселя. Конечно, было страшно. Собрался с мыслями и поехал», — приводит слова Дикиджи «Матч ТВ».

Отметим, что некоторые российские спортсмены ранее также заходили на прыжок, в частности, несколько дней назад Глебу Лутфуллину удалось выехать с четверного акселя, но только с помощью удочки.

Напомним, первым человеком, исполнившим четверной аксель, является американский фигурист Илья Малинин. Теперь Владислав Дикиджи — второй человек в истории и первый из россиян, кому удалось сделать этот элемент чисто.

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