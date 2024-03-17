Фигурист Соловьёв рассказал, как помощница Мишина определила его в группу Гачинского

Российский фигурист, призёр этапов Гран-при России среди юниоров Семён Соловьёв рассказал, как состоялся его переход в группу Артура Гачинского.

«Как произошёл переход в группу Гачинского? Это было давно, я плохо помню, не такой взрослый был. Владислав тогда уходил в школу Москвиной, и нас вроде бы Татьяна Николаевна Прокофьева определила к Артуру Андреевичу. Он начинал тренировать, у него была Ева Кобзарь и всё, группа только-только создавалась. Я один из первых его учеников, много кого пережил (улыбается)», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

18-летний Семён Соловьёв — призёр этапов Гран-при России среди юниоров. Спортсмен тренируется в СШОР «Звёздный лёд».