«Мы все такие немножко деревянные». Фигурист Соловьёв — о работе с Татьяной Прокофьевой

Российский фигурист, призёр этапов Гран-при России среди юниоров Семён Соловьёв ответил на вопрос, за что в коллективе отвечает присоединившаяся к их группе больше полугода назад хореограф Татьяна Николаевна Прокофьева.

«Мы проходим с ней программы, работаем над корпусом, над вращениями. Она всегда проводит нам заминки на укрепление мышц, на растяжку. Думаю, это необходимо нашей группе, именно растяжка, потому что мы все такие немножко деревянные», – сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Отметим, что 18-летний Семён Соловьёв — призёр этапов Гран-при России среди юниоров. Спортсмен тренируется в СШОР «Звёздный лёд» и является учеником призёра чемпионата мира Артура Гачинского.