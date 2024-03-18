Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Соловьёв ответил, почему не участвовал в чемпионате России по прыжкам

Фигурист Соловьёв ответил, почему не участвовал в чемпионате России по прыжкам
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист, призёр этапов Гран-при России среди юниоров Семён Соловьёв высказался о том, почему решил не участвовать в чемпионате России по прыжкам, несмотря на высокую оценку судьями его четверного тулупа на Гран-при России.

«Мы не подавали туда заявку, так совпадало, что близко были другие соревнования. Да и не готов я был: новогодние праздники, потом я болел, решили, что не стоит. Как отношусь к такому формату соревнований? Это интересно, что-то новое. В следующем году я бы попробовал», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

18-летний Семён Соловьёв — призёр этапов Гран-при России среди юниоров. Спортсмен тренируется в СШОР «Звёздный лёд» и является учеником призёра чемпионата мира Артура Гачинского.

Материалы по теме
«Мы все такие немножко деревянные». Фигурист Соловьёв — о работе с Татьяной Прокофьевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android