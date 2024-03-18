Фигурист Соловьёв ответил, почему не участвовал в чемпионате России по прыжкам

Российский фигурист, призёр этапов Гран-при России среди юниоров Семён Соловьёв высказался о том, почему решил не участвовать в чемпионате России по прыжкам, несмотря на высокую оценку судьями его четверного тулупа на Гран-при России.

«Мы не подавали туда заявку, так совпадало, что близко были другие соревнования. Да и не готов я был: новогодние праздники, потом я болел, решили, что не стоит. Как отношусь к такому формату соревнований? Это интересно, что-то новое. В следующем году я бы попробовал», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

18-летний Семён Соловьёв — призёр этапов Гран-при России среди юниоров. Спортсмен тренируется в СШОР «Звёздный лёд» и является учеником призёра чемпионата мира Артура Гачинского.