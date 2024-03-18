«Я взял не количеством процентов». Соловьёв – о голосовании на Кубке Первого канала

Российский фигурист, призёр этапов Гран-при России среди юниоров Семён Соловьёв рассказал о голосовании за добор участников на Кубке Первого канала.
«Я взял не количеством процентов (смеётся). Знаю тех, кто за меня голосовал, это было приятно. Круто, что меня туда добавили, я не такой известный спортсмен, первый сезон провёл по взрослым», – сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Отметим, в голосовании болельщиков Семён получил 608 голосов, но от общей суммы это составило 0%.
Напомним, 18-летний Семён Соловьёв — призёр этапов Гран-при России среди юниоров. Спортсмен тренируется в СШОР «Звёздный лёд» и является учеником призёра чемпионата мира Артура Гачинского.