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«Я взял не количеством процентов». Соловьёв – о голосовании на Кубке Первого канала

«Я взял не количеством процентов». Соловьёв – о голосовании на Кубке Первого канала
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Российский фигурист, призёр этапов Гран-при России среди юниоров Семён Соловьёв рассказал о голосовании за добор участников на Кубке Первого канала.

«Я взял не количеством процентов (смеётся). Знаю тех, кто за меня голосовал, это было приятно. Круто, что меня туда добавили, я не такой известный спортсмен, первый сезон провёл по взрослым», – сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Отметим, в голосовании болельщиков Семён получил 608 голосов, но от общей суммы это составило 0%.

Напомним, 18-летний Семён Соловьёв — призёр этапов Гран-при России среди юниоров. Спортсмен тренируется в СШОР «Звёздный лёд» и является учеником призёра чемпионата мира Артура Гачинского.

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