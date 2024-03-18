Дикиджи поспорил с Галлямовым, что до конца лета исполнит пятерной прыжок

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной в парном катании, сообщил о споре с российским фигуристом Владиславом Дикиджи. По условиям спора, Дикиджи должен выполнить пятерной прыжок до конца лета.

«Мы поспорили, что до конца лета он прыгнет пятерной прыжок и запишет на видео. Ну я, конечно, уже не буду ходить к нему на лёд, хотя наши катки располагаются в трёх-пяти километрах, но всё же. Я не буду давить, я верю в него, и у него обязательно получится», — сказал Галлямов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Напомним, Дикиджи является вторым фигуристом в истории и первым россиянином, исполнившим четверной аксель чисто. Первым человеком, исполнившим этот элемент без ошибок, стал американский фигурист Илья Малинин.