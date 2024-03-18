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Журналист Херш: Россия преуспела в создании отрицательного образа в вопросе допинга

Журналист Херш: Россия преуспела в создании отрицательного образа в вопросе допинга
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Американский журналист Филипп Херш высказался о допинге в российском спорте и фигурном катании в частности. Журналист отметил, что России будет непросто избавиться от ассоциаций с допингом на международной арене из-за репутации, закрепившейся после скандалов, возникших по окончании Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«К сожалению, Россия преуспела в создании крайне отрицательного образа в этом отношении. Допинг-проект, который развернули к Олимпиаде в Сочи, все эти дыры в стенах – это ни в какие ворота не лезет. Весь мир тогда понял, что Россия пойдёт на что угодно – лишь бы добиться результата. И это будет не просто обман, а изощрённая и очень продуманная система. Поэтому нет, избавиться от этих ассоциаций будет нелегко», — сказал Херш.

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