Наталья Бестемьянова оценила возможность Дикиджи исполнить пятерной прыжок

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о споре фигуристов Александра Галлямова и Владислава Дикиджи.

По условиям пари, Дикиджи должен выполнить пятерной прыжок до конца лета.

«Сложно сказать, сможет ли он исполнить пятерной прыжок. Обычно такие вещи вслух не говорят. Если Влад об этом заявил, значит, он это пробует, значит, он уверен в своих силах. Стоит ли так рисковать? Жизнь вообще опасная штука», — приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Владислав Дикиджи является вторым фигуристом в истории и первым россиянином, исполнившим четверной аксель чисто. Первым человеком, исполнившим этот элемент без ошибок, стал американский фигурист Илья Малинин.