Херш: все устали от российских историй с допингом. Суд над Валиевой — показательная порка

Известный американский журналист Филип Херш ответил, что больше всего его удивило в итогах расследования допинг-дела 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, несовершеннолетняя россиянка получила четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Срок наказания. Если Камила была «защищённым лицом», то есть в силу возраста могла не до конца осознавать, что с ней происходило, то логично было бы рассчитывать на некое снисхождение со стороны судейской панели. В реальности произошло наоборот.

Я вообще считаю, что достаточно было бы дисквалификации и на три месяца, ну, на два года. А СAS дал максимум. Чёткого объяснения – почему, в документе нет. Но мне кажется, что дело в том, насколько все устали от российских историй с допингом. И получилась показательная порка.

К тому же очевидно, что суд не поверил во всю эту историю с клубничным десертом. Доказать «отсутствие намерения в приёме препарата» сторона Валиевой не смогла», — приводит слова Херша Sports.ru.