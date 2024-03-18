Стали известны слова песни, которую выпустит Камила Валиева. Они про лёд

Певица Mia Boyka раскрыла часть текста 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой из их совместного трека. Премьера песни должна состояться 26 апреля, в день рождения Валиевой.

«Ты будешь петь: «Ла-ла-ла-ла, жизнь — это большая глыба льда, и мы в ней на коньках», — сказала Mia Boyka во время стрима во «ВКонтакте».

Напомним, 29 января было объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине. А Валиева в данный момент не имеет права принимать участие в турнирах, которые организует ФФККР.