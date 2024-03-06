«Пыяла» Валиевой, «Простоквашино» Синицыной. 10 крутых патриотичных номеров фигуристов!

Турнир шоу-программ «Русский вызов» стремительно приближается, и его участники активно готовятся удивлять зрителей и судей 9 марта. Наконец-то под занавес сезона спортсмены сбросят оковы соревновательных правил и смогут максимально погрузиться в творчество, не думая о каких-то обязательных элементах и куче ограничений, действующих на традиционных стартах.

Однако совсем без устава всё-таки не обойдётся. Как и на дебютном «Русском вызове» год назад, выступления фигуристов должны составить от 2,5 до 3 минут (дополнительное время — по согласованию). Но если наличие временного лимита — понятно и логично, то желание организаторов в этот раз задать общую тематику для показательных программ — весьма неоднозначное нововведение. На прошлом шоу-турнире подобных рамок не выставляли. Теперь же номера должны выражать многообразие исторических и культурных традиций России.

Так, участникам предлагается вдохновиться русской литературой, музыкой, живописью, театром, кино, фольклором, а в качестве музыкальной основы использовать композиции нашей страны.

В принципе, простора для воображения с патриотичной темой по-прежнему остаётся много. Но перевоплощений на льду, например, в таких популярных персонажей, как Уэнсдей или Барби, точно можно не ждать.

С другой стороны, наши фигуристы и сами любят катать нечто родное и близкое. На чемпионате России мы уже видели много показательных, которые идеально подошли бы для «Русского вызова». Выступить с ними, конечно, нельзя, ибо все номера должны быть специально поставлены для шоу-турнира и нигде ранее не засветиться. Поэтому просто вспомним эти классные программы, пока спортсмены в обстановке строжайшей секретности кропотливо репетируют свои новинки.

Ксения Синицына под «Кабы не было зимы» Фото: РИА Новости

Ксения Синицына весь сезон не перестаёт удивлять! Особенно она поразила во время показательных выступлений на чемпионате России в декабре, когда вышла на лёд с лыжами. В белоснежных платье-свитере, шапке-ушанке, гетрах и узорчатых варежках фигуристка сыграла роль мамы Дяди Фёдора из Простоквашино. С громоздкими лыжами Ксюша, естественно, каталась недолго: отложила их за бортик и пустилась в пляс под по-настоящему морозную песню «Кабы не было зимы». После шикарного бауэра девушка скинула ушанку и озорно кинула снежок в болельщиков. Номер получился очень весёлым, а его премьера, как нельзя лучше, состоялась незадолго до Нового года!

Пётр Гуменник под «Потолок ледяной» Фото: РИА Новости

Выступление Петра Гуменника с показательным номером на чемпионате России едва не сорвалось из-за внезапной болезни спортсмена. Ему даже пришлось пропустить церемонию награждения, которая проходила в тот же день, но затем ему стало лучше, и он зажёг под народно любимую песню «Зима» Эдуарда Хиля. В русской синей рубахе Петя оказался идеальным героем той самой избушки, о которой поётся в припеве:

Потолок ледяной, дверь скрипучая,

За шершавой стеной тьма колючая.

Зрители сопровождали аплодисментами каждое па фигуриста, а он от души выплясывал под быструю мелодию и ничем не выдал, что недавно чувствовал себя плохо.

Софья Муравьёва под «Лебединое озеро» Фото: РИА Новости

Вице-чемпионка России Софья Муравьёва регулярно катает Белого лебедя в ледовых шоу Евгения Плющенко, и этому образу она решила остаться верна и в нынешнем сезоне, и в показательных выступлениях. Под классическую мелодию девушка исполняет легко узнаваемые движения из бессмертного балета, рассказывая языком тела историю Одетты. Тонкая фигура Сони парит надо льдом невесомым пёрышком, и публика заворожённо наблюдает за трогательным действом.

Анна Фролова под «Шопена» Елены Ваенги Фото: РИА Новости

На гала-вечере чемпионата России Анна Фролова представила изумительную лиричную постановку под песню Елены Ваенги «Шопен». В изящном лиловом платье с золотистым узором одиночница пробежалась пальцами по бортику катка, словно по пианино, и пустилась в чувственное плавание на коньках по ледовой арене. Аня полностью погрузилась в образ девушки, страдающей по любимому, попутно выполняя восхитительные прыжки, вращения и спирали. В финале проката она снова подъехала к бортику и нажала незримую клавишу пианино в унисон с последней музыкальной нотой.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин под «Миллион голосов» Полины Гагариной Фото: РИА Новости

Танцоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выбрали для показательного в этом сезоне хит Полины Гагариной «Миллион голосов», с которым та ездила на Евровидение-2015. Причём не первоначальный английский вариант, а именно русский. В белых костюмах спортсмены рассекали по арене, бережно держа синий мяч, символизирующий наш земной шар. В середине проката они аккуратно положили мяч на лёд и сразили зрителей чередой сложнейших танцевальных па. А под конец снова взяли шар и вместе подняли его высоко над головой.

Дмитрий Алиев под «Песню на бис» Фото: РИА Новости

Дмитрия Алиева можно смело назвать амбассадором русской культуры в фигурном катании. Он постоянно выступает под отечественную музыку как на соревнованиях, так и в различных шоу. На чемпионате России в этом сезоне он сразил драматичным катанием под «Песню на бис», которую написала Алла Пугачёва. Потрясающее скольжение спортсмена придавало звучащему тексту особую силу, а его полностью чёрный костюм довёл эмоциональный надрыв до предела.

Аделия Петросян под «Снег» Ваенги Фото: РИА Новости

Аделия Петросян наверняка заставила многих прослезиться при просмотре её номера под печальную песню «Снег» Елены Ваенги. Несмотря на юный возраст, одиночница блестяще передала всю глубину страданий героини из-за несчастной любви и превратила свой прокат в мини-спектакль. При этом Аделия не забывала мастерски выполнять сложные элементы, включая прыжки, а из образа не выходила даже после окончания музыки. На миг показалось, что фигуристка готова расплакаться: настолько убедительно она воплотила тяжёлый взрослый образ.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов с признанием любви Челябинску Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Анастасия Мишина и Александр Галлямов сделали настоящий подарок жителям Челябинска, где в этом сезоне проходил чемпионат России. В своей показательной программе они признались в любви этому городу, выйдя в белых футболках «Я люблю Челябинск». Пронзительные строки из песни «Город не стар и не молод» идеально сочетались с движениями ребят, а они сами буквально пропускали через себя каждое слово и оживляли его в своём выступлении.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин под «Торнадо» TSOY Фото: РИА Новости

Выиграв серебро на чемпионате России, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин порадовали стильной постановкой под нашумевшую песню «Торнадо» нашего артиста TSOY. Современная хореография в переплетении с классическими танцевальными элементами оживила буйную лавстори, полную страсти и безумства. Лиза и Егор устроили настоящий пожар своими эмоциями.

Камила Валиева под «Пыяла» из «Слова пацана» Фото: РИА Новости

Камила Валиева до дисквалификации за допинг успела сразить очередным крутым показательным номером, в котором собрала сразу несколько наших самых популярных песен: «Комета», «Зима в сердце», «На заре» и «Пыяла». Последняя стала основной композицией. Идея постановки, на первый взгляд, довольно проста: Камила изображает девушку, которая слушает музыку в плеере, постоянно переключая с одной композиции на другую. Когда же ей попадается «Пыяла», она решительно устремляется выписывать под неё всевозможные па.

Программа не нуждается в каких-то особых фишках, потому что весь изюм заключается непосредственно в таланте Камилы, которым она приковывает внимание зрителей. Да и сам саундтрек из сериала «Слово пацана» хочется слушать бесконечно.