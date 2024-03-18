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Видео: Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили костюмы для произвольного танца к ЧМ-2024

Видео: Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили костюмы для произвольного танца к ЧМ-2024
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Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в данный момент представляющие Грузию, провели первые тренировки в Монреале (Канада), где с 20 по 24 марта пройдёт чемпионат мира – 2024.

Интересно, что, когда Дэвис и Смолкин прокатывали произвольный танец, стало очевидно, что дуэт сменил свои костюмы. ПТ Дианы и Глеба поставлен под саундтреки из фильма «Чёрный лебедь».

Танцоры начнут свой путь на ЧМ 22 марта. Фаворитами соревнований считают американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса.

Напомним, Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Диана и Глеб тренируются в США. По неподтверждённой информации, отношения фигуристов закреплены браком.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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