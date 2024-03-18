Возьмёт ли Малинин золото с четверным акселем и дебют Дэвис/Смолкина. Все интриги ЧМ!

Лучшие фигуристы планеты готовятся блеснуть на чемпионате мира, который пройдёт с 20 по 24 марта в канадском Монреале. Именно там главный старт должен был состояться ещё в 2020 году, но его отменили из-за пандемии коронавируса. К сожалению, для наших спортсменов по иронии судьбы дорога туда снова закрыта. Правда, на этот раз по куда более обидным причинам: Международный союз конькобежцев (ISU) хладнокровно продолжает не допускать представителей России на свои соревнования.

Это будет уже третий подряд чемпионат мира без наших ребят, хотя без российского следа он, разумеется, не обойдётся. Так, одним из фаворитов мужских состязаний является не кто иной, как американский Бог квадов Илья Малинин, в чьих жилах течёт русская кровь. А у женщин забраться на пьедестал способна Анастасия Губанова, которая тренируется и живёт в России, но катается под флагом Грузии.

В соревнованиях пар на подиум претендует тоже экс-россиянин, образовавший плодотворный союз с фигуристкой из Германии. А в танцах на льду крайне интересно будет понаблюдать за новоиспечёнными грузинами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.

Всего же на канадской арене сойдутся в борьбе за медали 40 мужчин-одиночников, 35 женщин-одиночниц, 24 спортивные пары и 36 танцевальных дуэтов. Событие такого масштаба точно нельзя пропускать! Не исключено, что его посетит сама Этери Тутберидзе.

Даже с четверным акселем Малинину будет сложно победить

Выступления мужчин на чемпионате мира, пожалуй, обещают показать болельщикам самую яркую и напряжённую конкуренцию среди всех четырёх видов. На верховный титул и золото нацелены сразу несколько крутых фигуристов, и совершенно невозможно предсказать исход их сражения.

Для многих основной фаворит соревнований — это, безусловно, Илья Малинин из США, владеющий как фантастическим четверным акселем, так и прекрасным русским языком. Будучи выходцем из семьи российских эмигрантов, спортсмен ожидаемо полюбился многим нашим болельщикам. В этом сезоне Илья отлично проявил себя на всех своих стартах. Выиграл пять турниров из шести, включая финал престижной серии Гран-при ISU. Кроме того, он в очередной раз вписал своё имя в историю, исполнив в короткой программе аксель в четыре с половиной оборота.

Неудивительно, что Илья носит забавное прозвище Бог квадов. Вопрос в том, получит ли он наконец официальное звание лучшего одиночника планеты и рискнёт ли в погоне за желанным золотом использовать уникальный, но крайне опасный прыжок? Соперники Малинина тоже жаждут победы, поэтому любой его промах может оказаться фатальным.

Действующий двукратный чемпион мира Сёма Уно не скрывает, что хочет выиграть главный старт в третий раз, и наверняка максимально ответственно подошёл к подготовке. Опытный 26-летний японец не слишком удачно начал сезон и пока ни разу не продемонстрировал чистый прокат в произвольной. Однако, возможно, именно в Монреале для него сойдутся все звёзды. Если Уно избежит каких-либо ошибок, то подвинуть его с первого места, вероятно, не выйдет даже у «чистого» Малинина.

Француз Адам Сяо Хим Фа — ещё один серьёзный претендент на золото у мужчин. На этапах Гран-при он буквально феерил, уверенно штампуя четверные лутцы! Более того: сумел обойти Малинина на домашнем этапе во Франции. Затем у Адама последовал спад. В финале Гран-при и на чемпионате Европы будто каталась лишь тень от шикарного спортсмена. Но мотивации показать безупречное катание на чемпионате мира у него хоть отбавляй. Так что без боя Адам лидерство явно никому не отдаст.

По невероятной восходящей шёл весь сезон японец Юма Кагияма, вернувшийся на соревнования после травмы. Начав со скромных 211,47 балла на местном турнире в Киото, он подошёл к чемпионату миру в статусе чемпиона четырёх континентов, а его результат вырос до 307,58 балла.

Сёма Уно, Илья Малинин и Юма Кагияма на подиуме финала Гран-при Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Воспитанник Этери Тутберидзе Ника Эгадзе вряд ли пробьётся на пьедестал под флагом Грузии, но ему очень важно реабилитироваться после провального выступления в прошлом году. Задача номер один — пройти квалификацию в произвольную программу, а в идеале — попасть в десятку сильнейших.

Кто может помещать Сакамото взять третье золото без россиянок

В отсутствие россиянок японка Каори Сакамото надеется взять в Канаде третий чемпионский титул подряд. Дела у фигуристки идут как никогда великолепно: она выиграла восемь из девяти своих стартов, потерпев поражение только на первом местном турнире, проходившем летом. После этого — сплошные победы. Самая значимая, естественно, золото финала Гран-при, которого ей очень не хватало в послужном списке. По сути, ей осталось завоевать первое место на Олимпиаде, чтобы войти в историю как третья одиночница, собравшая так называемый «Большой шлем» — все главные титулы в фигурном катании. Третья победа на чемпионате мира станет значимым вкладом на пути к этой цели, ибо таким образом Каори прочно закрепит за собой подавляющее лидерство в женском виде.

Помешать триумфу Сакамото способны её же соотечественницы и дебютантки первенства планеты — Моне Чиба и Хана Ёсида. Моне в феврале выиграла чемпионат четырёх континентов, а Хана Ёсида угрожает порвать всех тройным акселем.

Каори Сакамото Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

Прыжком в три с половиной владеет и свежая чемпионка США Амбер Гленн. При чистых прокатах ей более чем реально отвоевать лидерство, а уж тем более зацепиться за подиум. Но повышенная эмоциональность фигуристки часто играет с ней злую шутку, поэтому вероятность увидеть от неё два безошибочных выступления, к сожалению, довольно низка. От второй американки Изабо Левито можно ожидать как грандиозного реванша после обидного четвёртого места в прошлом сезоне, так и не менее эффектного провала. 17-летняя фигуристка последнее время катается с огромным трудом, а в довесок к этому имеет неприятный бэкграунд панических атак на соревнованиях.

Эпатажная бельгийка Луна Хендрикс после головокружительного золота чемпионата Европы, скорее всего, в тайне мечтает обзавестись и титулом чемпионки мира. Но для этого ей нужно сосредоточиться в первую очередь на докручивании прыжков и нормальных с них выездах. Пока же Луна полагается в большей степени на игривые танцы в непосредственной близости от судейской бригады и откровенные сексуальные костюмы. Впрочем, такая тактика позволяет ей и с недокрутами метить на серебро или бронзу в Канаде.

За награды поборется и кореянка Ким Чхэ Ëн, а также экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Настя по ходу сезона постепенно набирала форму, и будет здорово, если сумеет безупречно откататься на чемпионате мира. Конечно, арбитры оценивают её с особым пристрастием, но следует рассматривать данную неприятность как стимул выступать без единой помарки.

Парник из Питера может забраться на подиум, а Дэвис и Смолкин дебютируют на ЧМ

Действующим чемпионам мира японцам Рику Миура/Рюити Кихара предстоит защищать титул в крайне непростой борьбе. Из-за травмы партнёра спортсмены пропустили серию Гран-при, а затем проиграли канадцам Динне Стеллато-Дудек/Максиму Дешаму на чемпионате четырёх континентов. Если учесть, что последние будут соревноваться в Монреале на домашнем льду, то, чтобы обойти их, японской паре фактически нельзя ни в чём ошибаться.

Опасными соперниками являются и немцы Минерва Фабьенне Хазе с Никитой Володиным. Никита родом из Питера и прежде катался за Россию, поэтому неудивительно, что их союз с Минервой так быстро начал покорять международные старты. В этом сезоне они уже выиграли на двух этапах Гран-при и сенсационно завоевали золото в финале. На чемпионате Европы им пришлось тяжело, на подиум они не попали, но по-прежнему сохраняют отличные шансы заработать медаль чемпионата мира.

Неплохие перспективы на пьедестал имеют и экс-россияне Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, представляющие сборную Грузии. К тому же недавно они победили на юниорском чемпионате мира. Итальянцы Сара Конти/Никколо Мачи тоже никому не дадут спуску.

В танцах на льду развернётся яркая схватка между действующими чемпионами мира Мэдисон Чок/Эваном Бэйтсом из США и хозяевами соревнований — канадцами Пайпер Гиллес/Полем Пуарье. К их противостоянию обязательно присоединятся чемпионы Европы итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и лучший танцевальный дуэт Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон.

Отдельного внимания заслуживает дебют на главном старте планеты Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Бывшие россияне, а ныне грузины постараются как можно выше забраться по турнирной таблице и максимально хорошо зарекомендовать себя перед строгими судьями. Кто знает, может быть, поболеть за них приедет мама Дианы — Этери Тутберидзе?

Где смотреть

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Расписание

Соревнования пройдут с 20 по 24 марта. Для удобства приводим расписание по московскому времени:

20 марта, среда

Спортивные пары, короткая программа — 19:00

21 марта, четверг

Женщины, короткая программа — 00:00

Мужчины, короткая программа — 18:10

22 марта, пятница

Спортивные пары, произвольная программа — 1:10

Танцы на льду, ритм-танец — 18:20

23 марта, суббота

Женщины, произвольная программа — 1:00

Танцы на льду, произвольный танец — 20:30

24 марта, воскресенье

Мужчины, произвольная программа — 1:00

Показательные выступления — 21:00

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Список участников

Список участников чемпионата мира выглядит следующим образом:

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Цзинь Боян (Китай), Адам Сяо Хим Фа, Люк Экономидес (все — Франция), Николай Мемола, Габриэле Франджипани (Италия), Ника Эгадзе (Грузия), Никита Старостин (Германия), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Александр Селевко (Эстония), Георгий Рештенко (Чехия), Юма Кагияма, Сëма Уно, Као Миура (все — Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Джун Хван Ча, Хёнъём Ким, Ли Сихён (все — Южная Корея), Илья Малинин, Джейсон Браун, Камден Пулкинен (США) и др.

Женщины: Нина Пинзаррон, Луна Хендрикс (все — Бельгия), Мэдлин Шизас (Канада), Анастасия Губанова (Грузия), Кристина Исаев (Германия), Каори Сакамото, Монэ Тиба, Хана Ёсида (все — Япония), Ён Ю, Ли Ха Ин, Ким Чхэ Ëн (все — Южная Корея), Сарина Йоос (Италия), Екатерина Куракова (Польша), Ольга Микутина (Австрия), Нина Петрыкина (Эстония), Кимми Репонд (Швейцария), Амбер Гленн, Изабо Левито (все — США) и др.

Спортивные пары: Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли Энн Лорин/Лукас Этье, Лия Перейра/Треннт Мишо, Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (все — Канада), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, Анника Хокке/Роберт Кункель (все — Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти/Никколо Мачи (Италия), Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу, Элли Кам/Дэнни О’Ши, Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (все — США) и др.

Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен, Маржори Лажуа/Захари Лага (все — Канада), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Лайла Фир/Льюис Гибсон, Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес (все — Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, Виктория Манни/Карло Рётлисбергер (все — Италия), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо, Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье, (все — Франция), Натали Ташлерова/Филип Ташлер, Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (все — Чехия), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко, Эмили Братти/ Йен Сомервилль (США) и др.