Херш: удивлюсь ли, если выяснится, что в штабе Тутберидзе давали допинг Валиевой? Нет

Известный американский журналист Филип Херш признался, что не связывает напрямую российский спорт и допинг.

«Я считаю заявления «все российские спортсмены – допингисты» ужасно несправедливыми. У вас есть этому подтверждение? Тогда на чём вы основываетесь? В этом и есть разница между журналистом и просто человеком с мнением. Удивлюсь ли я, если выяснится, что кто-то из штаба Тутберидзе давал запрещённые препараты Камиле (Валиевой)? Нет. Но могу ли я это утверждать? Нет, потому что у меня нет доказательств.

Да, люди много говорят о жёстких методах Тутберидзе, и, к сожалению для её поклонников, есть видео, которые подтверждают её исключительную требовательность. Мы слышали, как после проката олимпийской программы Этери встретила Камилу вопросом «Почему ты вообще перестала бороться?»

Но ведь никто из западных критиков не видел своими глазами, что происходит на катке Тутберидзе. Вдумайтесь, никто из западных журналистов ни разу не получил доступ в «Хрустальный», — приводит слова Херша Sports.ru.