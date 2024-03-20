Илья Малинин исполнил четверной аксель на тренировке перед ЧМ

Американский фигурист Илья Малинин на тренировке перед чемпионатом мира в Монреале (Канада) исполнил четверной аксель, об этом сообщил в своих социальных сетях американский журналист Джеки Вонг.

Напомним, Малинин внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Он сделал это в произвольной программе на турнире US International Classic в Нью-Йорке (США).

Он также установил мировой рекорд по базовой стоимости элементов. Малинин победил в Финале Гран-при в Пекине. Он набрал 207,76 балла за произвольную программу, 121,49 из которых были за технику, а базовая стоимость элементов составила 108,09.

Чемпионат мира — 2024 проходит в Монреале с 20 по 23 марта. Российские и белорусские спортсмены не могут на нём присутствовать по решению ISU.