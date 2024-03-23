Навка — о трагедии в «Крокус Сити Холле»: невозможно понять ни умом, ни сердцем, ни душой

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка, выступавшая с Романом Костомаровым в танцах на льду, высказалась о трагедии, произошедшей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Несправедливо. Бесчеловечно. Больно. Страшная трагедия, в которую сложно поверить… Такое невозможно понять ни умом, ни сердцем, ни душой… Погибли десятки ни в чем не повинных людей! Мои глубочайшие соболезнования родным погибших. Сил вам и терпения пережить эту трагедию. Молюсь за скорейшее выздоровление пострадавших в «Крокус Сите Холле», за чьи жизни сейчас борются наши медики», – написала Навка в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. О событии в своих социальных сетях высказалось большое количество спортсменов, в том числе фигуристов.

Воскресенье, 24 марта, объявлено днём общенационального траура.