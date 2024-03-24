Танцевальная пара Елизавета Шанаева/Павел Дрозд распалась

Танцевальная пара Елизавета Шанаева/Павел Дрозд прекратила своё существование. Партнёр ушел к тренеру Ксении Румянцевой, однако неизвестно, будет ли он продолжать карьеру. Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду, а сейчас известный тренер Александр Жулин, у которого тренировалась пара, подтвердил информацию об их распаде.

«Да, правда. Они больше вместе не катаются. Причина внутренняя у них самих. Надо им вопросы задавать. Они просто пришли и сказали, что больше не катаются вместе», — приводит слова Жулина «Спорт-экспресс».

Фигуристка на данный момент остаётся в группе Александра Жулина и, вероятно, будет подыскивать нового партнёра. Шанаевой 20 лет, её бывшему партнеру 28.

За два года Шанаева/Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при России, но в прошедшем сезоне сдали позиции и на последнем чемпионате страны выпали из тройки призёров, пропустив вперёд недавно образованные дуэты.

Также в этом сезоне на катание пары обращала внимание заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. В эфире Первого канала она сказала о том, что пара «не очень катается», а «девочка на ногах не стоит, просто шагает».