РУСАДА в 2024 году проверило на допинг 36 фигуристов, среди них нет Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за январь и февраль 2024 года протестировало 36 фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

В список протестированных за первые месяцы текущего года фигуристов вошли Дмитрий Алиев, Егор Базин, Маргарита Базылюк, Алина Блинникова, Александра Бойкова, Иван Букин (дважды), Анастасия Чернышова, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов (дважды), Анна Фролова, Данил Галимов, Александр Галлямов, Егор Гончаров, Мария Гордеева, Алексей Карпов, Елизавета Худайбердыева, Екатерина Кольцова, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Иван Махноносов, Вероника Меренкова, Анастасия Мишина, Андрей Мозалёв, Дэвид Нарижный, Дарья Павлюченко, Аделия Петросян, Виктор Потапов, Иван Рамзенков, Екатерина Рыбакова, Анна Щербакова, Влада Селиванова, Евгений Семененко (дважды), Ксения Синицына, Александра Степанова (дважды) и Владислав Вильчик.

Дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил российская фигуристка Камила Валиева не была протестирована на допинг в начале 2024 года.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года, когда была сдана положительная допинг-проба. Результаты Валиевой за этот период аннулированы. В прошлом году Валиева была проверена РУСАДА на допинг дважды. Также россиянка включена в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).