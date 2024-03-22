Глава ISU заявил, что организация была удивлена количеством лекарств, принимаемых Валиевой

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким заявил, что в организации были удивлены количеством лекарств, которые принимала российская фигуристка Камила Валиева перед Олимпиадой в Пекине в 2022 году. Информация о них была опубликована во время разбирательства допингового дела спортсменки.

«Да, мы были удивлены тем, что Валиева в 15 лет принимала такое количество веществ», — приводит слова главы ISU ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что с 2020 по конец 2021 года Камила Валиева принимала около 60 различных препаратов и добавок.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за употребление допинга. Спортсменка была лишена всех титулов во взрослой спортивной карьере.