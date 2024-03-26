Ягудин отреагировал на похвалу от Плющенко после турнира шоу-программ

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин в интервью перед шоу Ильи Авербуха отреагировал на похвалу от двухкратного Олимпийского чемпиона (2006, 2014), трехкратного чемпиона мира и семикратного чемпиона Европы Евгения Плющенко после турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, ранее Плющенко назвал своего самого принципиального соперника в году карьеры «примером для подражания, примером для не только для фигуристов, но вообще для людей».

«Женя, спасибо большое, наконец-то что-то приятное. Я всегда восхищался тем, что он сделал в спорте. Выдающаяся личность. Мне приятно, что наконец-то он это оценил», — приводит слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.