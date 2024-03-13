Плющенко — о победе Ягудина в «Русском вызове»: это действительно пример для подражания

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своём отношении ко второй подряд победе Алексея Ягудина в турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Почему мне должно быть обидно, что Алексей Ягудин побеждает на шоу-турнире второй год подряд? Я занимаюсь своим творчеством, а Леша занимается своим. Он молодец, держит себя в хорошей форме, умничка. Он прооперировал недавно бедро, а сейчас сделал тройной тулуп и хорошо прокатался. Молодец.

Это действительно пример для подражания, пример для не только для фигуристов, но вообще для людей. Я только рад. У меня была и остаётся такая позиция: «Делай своё. Живи своей семьёй и своими спортсменами, не смотри ни вправо, ни влево. Только прямо». И я счастлив, что такие большие спортсмены, как Алексей Ягудин, продолжают творить. Он продолжает кататься, продолжает прыгать, продолжает участвовать в шоу. Это здорово», — приводит слова Плющенко ТАСС.

9 марта в Санкт-Петербурге олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира победил на турнире шоу-программ «Русский вызов». Второй на турнире стала Елизавета Туктамышева. Замкнули тройку лидеров сразу несколько спортсменов: Ксения Синицына, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Мария Петрова и Алексей Тихонов.