«Всегда быть любимой». Татьяна Тарасова поздравила Анну Щербакову с днём рождения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку 2022 года, чемпионку мира Анну Щербакову. Сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 20 лет.

«Аня, дорогая! С Днём рождения! Желаю здоровья, счастья и удачи в жизни! Всегда быть любимой, как мы сейчас любим тебя!» — написала Тарасова в своих социальных сетях.

На данный момент официально о завершении спортивной карьеры фигуристка не объявляла, однако в соревнованиях этого сезона не участвовала. Из-за проблем со здоровьем Анна Щербакова пропускала конкурс капитанов в рамках Кубка Первого канала 2024 года, так как не могла соревноваться. Уже потом стало известно, что спортсменка перенесла операцию на голеностопе. Отметим, что после дисквалификации Камилы Валиевой Щербаковой перешёл её титул чемпионки Европы – 2022.