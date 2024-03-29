Сяо Хим Фа: в произвольной программе на ЧМ я выходил на лёд, словно боксёр на ринг

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа поделился эмоциями от выступления на чемпионате мира в Монреале (Канада). После короткой программы спортсмен шёл на 19-м месте, но благодаря выступлению в произвольной программе выиграл бронзу турнира.

«Это безумие, я всё ещё на седьмом небе от счастья! Очень трудно осознать, что произошло, это невероятно, сюрреалистично. Счастлив, трудно вернуться на землю (смеётся).

После короткой программы я был очень разочарован и зол на себя. Я был задет морально, долго переваривал даже не неудачу, которая просто стала уроком, а саму позицию. В течение двух дней между выступлениями я старался переориентироваться и изменить своё отношение к произвольной программе.

Я думал только об одном: мне нужно было выйти на лёд, чтобы добиться отличного выступления. Я был по-настоящему полон решимости, выходил, словно боксёр на ринг, чтобы бороться с самим собой. В тот момент страха уже не было, был стресс, но небольшой, который придал сил», — приводит слова фигуриста Eurosport.fr.