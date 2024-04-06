Галлямов пожелал уйти от политизации Олимпиады в годовщину первых Игр в истории

Чемпион мира, Европы, России и бронзовый призёр Олимпийских игр в личном зачёте Александра Галлямов, выступающий в парном катании со своей партнёршей Анастасией Мишиной, в Международный день спорта и годовщину первых ОИ, которые отмечают сегодня, 6 апреля, высказался о политизации современных Олимпийских игр и призвал придерживаться принципов олимпизма и законов справедливости, заложенных ещё в античных Олимпийских играх.

«Господин Спирос Капралос (Президент НОК Греции. — Прим. «Чемпионата») вчера предложил очень классную идею — проводить выборы Президента МОК в Древней Олимпии. Вообще, надо брать самое лучшее из Античных Олимпийских игр и избавляться из ненужного. Например, не вручать лавровые венки «неронам» и не устраивать бесконечные соревнования между «тимеями» и «кратеями». Сегодня годовщина Первых ОИ современности (1896). Плюс ещё и Международный день спорта. Мы с Никитой (Кацалаповым, танцором на льду и Олимпийским чемпионом Сочи. — Прим. «Чемпионата») и Матрёшкой (какие символы!) очень хотим поддержать и тех, и других. Чтобы не шатало и не избавились от основ» — написал Галлямов в своих социальных сетях.