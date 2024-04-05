Президент НОК Греции выразил желание, чтобы президентов МОК всегда избирали в Олимпии

Президент национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос выразил желание, чтобы президентов Международного олимпийского комитета (МОК) всегда избирали в Древней Олимпии — месте, где зародилась идея проведения Олимпийских игр в Античности.

«Моя мечта заключается в том, чтобы эти выборы проводились в Древней Олимпии, чтобы напомнить всем, где начались Олимпийские игры 2800 лет назад. Организовывать каждые восемь или 12 лет избрание президента МОК в Древней Олимпии вполне возможно. Думаю, в целом это создаст позитивную атмосферу для всех участников олимпийского движения», — приводит слова Капралоса AFP.

Напомним, следующие выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года, когда закончится срок полномочий нынешнего руководителя организации Томаса Баха.